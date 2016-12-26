Ремонтные работы оставили без тепла 13 домов в Московском районе

В Московском районе Петербурга из-за ремонтных работ без отопления и горячего водоснабжения остались 13 домов. Ремонт продлится до 22 часов 26 декабря.

На холодные батареи и отсутствие горячей воды в домах на проспекте Юрия Гагарина «Фонтанке» 26 декабря пожаловались читатели. В пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга» подтвердили, что без тепла и горячего водоснабжения остались 13 домов. В компании сообщили, что дала течь труба диаметром 300 мм, на месте ведутся ремонтные работы.

«Тепло и горячая вода вернутся в дома до 22 часов», – пообещали в пресс-службе «Теплосетей Санкт-Петербурга».