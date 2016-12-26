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26.12.2016 16:42
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Ломать и строить (Гульфик и пуговицы)

Жильцы дома №21 по ул. Фрунзе три года пытаются не допустить строительства автобусной остановки под своими окнами и сомнительной траты бюджетных средств. Куратор этих работ - комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) остается непреклонен. Финансирование выделено, а значит, деньги должны быть освоены полностью и в срок.
Ломать и строить (Гульфик и пуговицы)

Лимит финансирования капитального ремонта дорог в Московском районе на 2016 год, согласно адресной программе, включающей строительство 14 остановок, составил 90 млн рублей. В среднем более 6 млн на один посадочный объект. Бессмысленное расходование бюджетных средств, – считают жители. Обоснованные траты «для нужд» города, – отвечают чиновники.

Асфальтобетонная проблема выросла на газоне тихой двухполосной улицы Ленсовета в 2013 году. Сюда  она «переехала» с четырёхполосной улицы Фрунзе в рамках госконтракта по усовершенствованию светофорных узлов в Московском районе. Как связано обустройство остановки общественного транспорта и «строительство автоматизированной системы управления дорожным движением на ул. Ленсовета», а именно так звучит предмет контракта, знает, наверное, только Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга, разработавшая аукционную документацию на четыре объекта по улице Ленсовета на сумму  22 566 161,52 руб. 

Победителем конкурса стало ЗАО «Бизнес Компьютер Центр Санкт-Петербург», известное в т.ч. по участию в строительстве нового стадиона на Крестовском.  В тендер, помимо монтажа специального электрооборудования, были включены дорожные работы. По контракту выполнить их нужно было «без привлечения третьих лиц»,  но подрядчик, отложив крестовые отвертки, без лишних конкурсных процедур арендовал бульдозеры с бульдозеристами, рабочих с лопатами из дорожно-строительной компании «Армавир» и быстро исполнил то, за что заплатили из казны.  

Жители дома, под чьими окнами автобусы до сих пор не останавливались, с желанием властей «повысить уровень безопасности дорожного движения» не согласились и стали изучать предмет закупки. Обоснования необходимости переноса посадочной площадки на новый адрес и связанных с этим дополнительных трат в проектной документации не нашлось, но в результате исследования нормативных документов  открылось несоответствие ГОСТу нового дорожного объекта. 

Автотехническая экспертиза, организованная дотошными горожанами, подтвердила невозможность обустройства остановки на выбранном СПБ ГКУ «ДОДД» месте, находящемся на недопустимо малом расстоянии от границы перекрёстка. В заключении, полученном от специалиста, значилось: "...планировочное решение проекта Р-079-12 не соответствует нормативным требованиям. Имеющиеся несоответствия  негативно влияют на безопасность дорожного движения, соблюдение прав водителей, пешеходов и пассажиров".

На возмущённое коллективное письмо 42-х собственников квартир дома старое руководство КРТИ (Анатолий Мишанов) ответило, что всё делается по закону, очень профессионально и для их же пользы.  

Граждан ответ не убедил. Засомневавшись  насчёт профессионализма  исполнителей и своей пользы, они стали готовить документы в суд. Но прежде решили обратиться к недавно назначенному председателю КРТИ Сергею Харлашкину и попросить  рассмотреть вопрос в досудебном порядке: запретить эксплуатацию обустроенной  с нарушениями ГОСТ остановки и демонтировать дорожный знак  5.16 «Место остановки автобуса».  Харлашкин дал указание разобраться в ситуации. В августе 2014 года на объекте было проведено совещание, в ходе которого ответственные лица сообщили жителям, что проектные документы проходят госэкспертизу. Лишь осенью из ответа на запрос депутата ЗАКСа жильцы узнают, что экспертиза состоялась за два месяца до совещания, и заключение было отрицательным. То есть уже законченная остановка – незаконный самострой. 

Дорожный знак «Место остановки автобуса» был временно замотан в  полиэтилен  траурного цвета. Ветры и дожди потрепали  полиэтиленовый чехол на знаке, и он слетел. Ситуацией немедленно воспользовались инспекторы ГИБДД, организовав эвакуацию автомобилей, мирно паркующихся в бесхозном «кармане». Жильцы снова проявили инициативу, и подрядчик закрепил новый чехол намертво. Источник дохода эвакуаторщиков и сотрудников ГИБДД на этом участке фронта сразу иссяк. 

Активность на площадке затихла. Но в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении «Дирекция транспортного строительства» подвели итоги следующего электронного аукциона. Его единственным участником и победителем стало ООО «СевЗапДор». Ни одного рубля не сэкономил бюджет города на этих торгах, а подрядчик получил возможность за 60 817 007 рублей выполнить работы «по капитальному ремонту остановок городского пассажирского транспорта в Московском районе» для нужд Санкт-Петербурга». 

Еще не остыл асфальт на новой остановке на ул. Ленсовета, а она уже оказалась включенной в адресную программу «капитального ремонта дорог за счет средств городского бюджета Санкт-Петербурга на 2015 – 2017 годы» и в числе еще 13 остановок – в документы состоявшегося тендера.  Разумеется,  по законам абсурда, все недавно построенное снесли. Разворотили асфальт, разобрали бордюр, раскопали газон. Планы КРТИ  разрослись финансово, и стройка расширилась вдоль и поперек. В бескомпромиссной борьбе за безопасность движения и комфорт пассажиров под окнами жильцов пали деревья. Их выкорчевали, а сама остановка вытянулась в длину так, что полностью перекрыла выезд из арки дома с упрямыми жильцами. 

К делу в этот раз заказчик подошел серьезнее – заручился положительным заключением государственной экспертизы, в данных которой цена работ, неизменяемая по Закону №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», почему-то выросла с 60 млн 817  тыс. руб. до 72 млн 847 тыс. руб., а также  согласованиями УГИБДД, Управления садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству. И прочая, и прочая… Одни разрешили проезд перекрыть, другие – зеленую зону уничтожить, разумеется, с дальнейшим  восстановлением деревьев  за дополнительный бюджетный счет.

На вопрос жителей, как в случае необходимости будет проезжать спецтранспорт через плотно заставленный машинами двор, было сказано, что,  дескать, и другие выезды есть, проедут. Да и вообще, небезопасно людям и машинам в одной арке проходить, поэтому «существующий въезд в квартал, примыкающий к посадочной площадке, переустраивается для пешеходного движения». Нарушения свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» при перекрытии въезда во двор через арку ни заказчик с подрядчиком, ни госэкспертиза не усмотрели. 

Заказчик считает, что все законно и на благо народа. Прораб, имеющий на руках ордер ГАТИ, не соответствующий производимым работам, «не понимает», о чем его спрашивают. Вызванная как-то полиция приезжает через 3 часа и, выслушав горожан, отсылает их в Роспотребнадзор. В дежурной службе администрации Московского района  удивляются, почему жители не радуются, ведь под  окнами их  дома «не ларек ставят». Прокуратура тоже поначалу откликнулась и установила, что остановочная площадка хоть и располагается формально с нарушением, но доказательств того, что она будет нарушать чьи-либо права, жильцами не представлено и «прокуратурой города в ходе проверки не добыто». Помочь своим избирателям старались депутаты ЗАКСа, но и на их запросы пришли дублирующие друг друга документы с фактическими ошибками. 

Нездоровую  обстановку на этом перекрестке сам же КРТИ и создал, когда в 2009 году здесь «для повышения пропускной способности ул. Фрунзе» был построен «островок безопасности», отделивший от проезжей части узкий карман, позволяющий водителям без нарушения проезжать по нему на «красный», а прохожим – гулять. Скорость прохождения улицы потоком машин не повысилась: выезжая из кармана, нужно уступать дорогу машинам, повернувшим по «зелёному» с ул. Ленсовета, а через 170 метров все тормозят перед «лежачими полицейскими» напротив лицея №366. Но главное – «островок безопасности» стал препятствовать  автобусам, отъезжающим от остановки. Вышло, что КРТИ сам себе подготовил фронт будущих работ, за бюджетный, естественно, счёт.

По всему, было бы лучше этот лишний «конструктивный элемент» демонтировать, организовать пешеходные переходы на узких участках проезжей части, где народ давно уже дорожки протоптал и продолжает протаптывать. Привести в порядок старую остановку на ул. Фрунзе, которой пользуются и работники конструкторского бюро «Малахит», и учащиеся двух учебных заведений, расположенных рядом. Думал ли заказчик, организовывая конкурс с целью «повышения уровня безопасности дорожного движения», что с введением в эксплуатацию новой остановки, школьникам, спешащим на уроки, придется пересекать оживленный перекресток? Видимо, нет. КРТИ пошел другим путем и предпочел организовать новые конкурсы и новые проблемы. Теперь не только пешеходам, но и жителям, которые получат закрытый въезд во двор, асфальт и шум автобусов под окнами.

На днях, пока строители, расчистив снег, выводили на асфальте огромную букву А, завершая в декабре работы, которые должны были быть закончены еще в октябре, жильцы дома обнаружили в почтовом ящике духоподъемное письмо. Государственная  административно-техническая инспекция бодро сообщила, что «в рамках компетенции по существу обращения» будет проведена проверка, а жалоба граждан переслана «для рассмотрения по принадлежности вопроса, принятия мер и ответа заявителю» – первому заместителю председателя КРТИ Анатолию Мишанову. Тут бы возликовать от счастья, если бы не одно «но»: Анатолий Мишанов с начала сентября трудится первым заместителем председателя правительства Орловской области. 

Такой вот «костюм с карманами и пуговицами, пришитыми насмерть» за счёт городского бюджета. Остается только поблагодарить исполнительную власть за то, что «к гульфику рукав не пришили» и порадоваться грядущему пополнению казны на новые строительные планы за счет горожан, которым любые возросшие тарифы, как известно,  вполне «по плечу».

Нонна Гарасева, для «Фонтанки.ру»


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