Тарифы «Теплоэнерго» в следующем году будут снижены

Комитет по тарифам определился с ростом стоимости коммунальных услуг, который запланирован на 1 июля 2016 года. Соответствующие цифры опубликованы на сайте Смольного.

Плата за холодную воду и водоотведение увеличится для населения на 10%, отопление и горячая вода – на 3,5%, газ – на 3,9%, электричество – на 12,5% в домах с электрическими плитами и на 4,9% – с газовыми.

Тарифы «Теплоэнерго», которые ранее были выше, чем у конкурентов, будут снижены – до 2 468 руб/Гкал. У ГУП ТЭК стоимость теплоэнергии составит 2 498 рублей, у «Петербургтеплоэнерго» – 2166 рублей соответственно.

Ранее «Фонтанка» уже писала о привилегированном положении, в котором в последние годы оказалось «Теплоэнерго».