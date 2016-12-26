Петербуржец повторил «подвиг» Майка Тайсона

Во время семейных разборок в одной из квартир дома №5 по Сердобольской улице мужчина откусил часть уха своей сожительницы. Буяна задержали сотрудники вневедомственной охраны Петербурга.

О том, каким образом жительница Приморского района лишилась части уха, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск нацгвардии по Петербургу и Ленобласти. Инцидент на Сердобольской улице произошел ночью 24 декабря. Конфликт, причины которого устанавливаются, завязался между уроженцем Улан-Удэ 38 лет и его 37-летней сожительницей. Со слов потерпевшей, мужчина сначала несколько раз ударил женщину по голове, а потом, как и известный американский боксер Майк Тайсон, откусил часть правого уха «соперника» (точнее, соперницы). Правда, после скандального боя потерпевший Эвандер Холифилд к правоохранительным органам обращаться не стал, а вот петербурженка с откушенным ухом вырвалась из квартиры и сразу пошла в полицию.

По заявлению женщины на адрес выехали сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии. Подозреваемого доставили в 34-й отдел полиции Приморского района, а его любовницу с увечьем — в Елизаветинскую больницу.

Напомним, после упомянутого выше боя Тайсона всего на год лишили боксерской лицензии. Если же будет доказана вина петербуржца, то по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) ему грозит до восьми лет лишения свободы.