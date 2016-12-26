Сколько с полицией ни пей, она все вынесет

Перед Новым годом полиция Кировского района вывезла из магазина на Ленинском текилу и виски на 1 млн рублей. Бизнесмена Дарбиняна не уберегли от экспроприации ни лицензия, ни совместный отдых с полицейскими.

«Почта России» доставила в петербургское УСБ историю о принципиальных полицейских. Они ополчились на малый бизнес Кировского района. Хозяин алкогольных магазинов недоумевает: вместе ели-пили, сауну делили, в Таиланде кутили, а ему ставят палки в колеса.

Днем 23 декабря в магазин на Ленинском, 127, вошел покупатель и сделал мужской заказ – пол-литра водки и коробку сока. Продавец «пикнула» сканером, отсчитала сдачу и упаковала. Посетитель спешно покинул помещение.

Через минуту в магазине пестрело от полицейских бушлатов. Руководил майор Андрей Михеев. Продавцу предъявили отсутствие чека.

– Вот же он! – возмутилась женщина и положила отчет на прилавок.

– У вас нет лицензии на продажу алкоголя, – зашли гости с другой стороны.

– Вот же она! – и выданный комитетом потребрынка Петербурга документ был предъявлен.

Но было поздно. Часы бумажной работы увенчал эффектный вынос почти всего алкоголя.

«Забрали самое ценное – текилу, виски, хорошую водку», – обидчиво отметила продавец.

Магазин на Ленинском принадлежит ООО «Мартин», созданному в 2012 году предпринимателем Оганесом Дарбиняном (недавно он поменял имя и фамилию и теперь известен как Артур Абрамович). Его подход к делам можно назвать разумным.

По словам бизнесмена, у него с самого начала складывались хорошие отношения с полицейскими Кировского района. Во всяком случае, от совместных фотографий веет релаксом и теплом. Дарбинян любил обниматься с сотрудниками УМВД в петербургской сауне, на праздновании Нового года, в ресторане «Питер» на таиландском курорте Паттайя. Дружеская обстановка располагала к караоке-пению песни «Приходите в мой дом», которую исполнял Михаил Круг.

«Буду песни вам петь и вином угощать», – разносилось в тайском баре сердечное полицейское.

Еще, как вспоминает Дарбинян-Абрамович, ему не было жалко выставлять по две-три коробки пятизвездочного коньяка «Старый Кенигсберг» на профессиональные праздники.

В общем, по мнению бизнесмена, жить было можно. Ну а потом знакомые уста будто бы изрекли «сто пятьдесят тысяч в месяц», и прежней дружбе пришел конец.

«После этого разговора и моего отказа торговые точки начали подвергаться ежедневным проверкам со стороны сотрудников всех подразделений полиции Кировского района, – уверяет коммерсант. – Мне всячески давали понять, чтобы я прекратил предпринимательскую деятельность в Кировском районе. Если не соглашусь, мне будут чиниться препятствия для бизнеса».

Предновогоднее изъятие доконало Абрамовича.

«Я думаю, это перебор, за полтора месяца у меня из магазинов увозят товар четвертый раз в неизвестном направлении на общую сумму свыше четырех миллионов. За декабрь было проведено пятнадцать контрольных закупок, моя фирма несет большие потери, мой товар, который был ранее вывезен из магазинов сотрудниками полиции Кировского района, находится неизвестно где, и мы не знаем, существует ли вообще этот товар».

В декабре Абрамович-Дарбинян и гендиректор «Мартина» Асият Бутаева веерно разослали заявления с претензиями к сотрудникам УМВД. По данным трекера «Почты России», прокурор Петербурга Сергей Литвиненко и губернатор Георгий Полтавченко уже получили обращение, из которого следует, что в июне 2015 года к бизнесмену пришли представители УМВД и потребовали 150 тысяч рублей в месяц за покровительство, в противном случае были обещаны неприятности. Трекер «Почты России» утверждает, что и направленное в УСБ обращение было доставлено еще 5 декабря, но по-прежнему дожидается адресата в месте вручения.

В заявлении перечислены замначальника полиции Вячеслав Волков, начальник отдела охраны общественного порядка Михаил Петров, начальник патрульно-постовой службы Кировского района Сергей Низовкин.

Мы дозвонились до Михаила Петрова. На вопрос об отношениях с Дарбиняном-Абрамовичем он переспросил:

«Какие отношения? Он же мужчина».

По поводу претензий о возможном вымогательстве полицейский ответил:

«Следственный комитет наверняка даст правовую оценку, а пояснения дам в УСБ, если вызовут».

«Фонтанка» дозвонилась до руководства Кировского УМВД. Собеседник отметил, что бизнесмен Абрамович прекрасно известен.

«Ранее он служил в районной полиции. О количестве жалоб тоже знаем. В них он, в частности, указывал, что оплачивал перелет действующим сотрудникам в Таиланд. Проверка выяснила, что Абрамович и сотрудники летали разными рейсами. А то, что в русском ресторане встречаются бывшие сослуживцы и пьют водку, не является предметом нашего исследования. По нашим данным, Абрамовича проверяют столько же, сколько и остальных предпринимателей. Он был оштрафован на 200 тысяч, потом на 400 тысяч, у него отнимали лицензию. Мы проверяем бизнесмена не потому, что он жалуется, а потому, что имеются нарушения».

По данным сводного реестра лицензий, опубликованного на сайте Росалкогольрегулирования, у «Мартина» в конце сентября 2016-го действительно отзывали лицензию, но 30 ноября была выдана новая, на два года. На момент последнего визита полицейских она, соответственно, действовала.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»