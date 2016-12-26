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26.12.2016 15:52

Обама уверен, что смог бы победить Трампа

Президент США Барак Обама считает, что смог бы одержать победу на прошедших в этом году президентских выборах, если бы смог участвовать в них, поскольку большинство американцев поддерживают его взгляды.

«Я уверен в этом видении (прогрессивных изменений. — Прим. ред.), потому что я уверен в том, что, если бы я участвовал в выборах снова и озвучил его, я думаю, я смог бы мобилизовать большинство американцев сплотиться вокруг него», — заявил Обама в интервью своему бывшему советнику и директору Института политики университета Чикаго Дэвиду Аксельроду, опубликованном на сайте телеканала CNN, сообщает РИА Новости.

«Я знаю это из бесед, которые были у меня с людьми по всей стране, даже с несколькими людьми, которые не были согласны со мной. Они говорили, что то видение, то направление, которое я указываю, является самым правильным», — добавил Обама.

По поводу участия Хиллари Клинтон в выборах Обама заявил, что она «отлично сыграла в очень сложных условиях», однако не получила хорошего отношения со стороны СМИ. «Я думаю, по отношению к ней действовали двойные стандарты», — отметил политик.

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США 8 ноября, набрав большинство выборщиков от штатов, хотя и уступил по числу голосов избирателей демократу Хиллари Клинтон. В должность он вступит после инаугурации 20 января 2017 года.


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