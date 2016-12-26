МЭР: Доходы жителей России снижаются быстрее прогнозов

Минэкономразвития пересмотрело оценку реальных располагаемых доходов жителей России в 2016 году.

По данным министерства, снижение в годовом выражении может составить 5,8% против 5,6% в предыдущем прогнозе, говорится в мониторинге МЭР «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе — ноябре 2016 года».

Реальная заработная плата в России растет четвертый месяц подряд, и Минэкономразвития ожидает, что на фоне замедления инфляции реальная зарплата будет демонстрировать положительную динамику до конца 2016 года и вырастет на 0,5%.