По ЗСД за 300. И скажите: «Спасибо»

Проезд по Западному скоростному диаметру подорожает до 300 рублей. Смольный планы МСС поддерживает и говорит, что на такого концессионера должны равняться остальные.

По данным «Фонтанки», консорциум «Магистраль Северной столицы» определился с ценами за проезд по ЗСД в 2017 году: центральный участок – 100 рублей, северный – 110 рублей, южный – 90 рублей. Это цифры дневного тарифа для водителей легковых машин, не пользующихся транспондером.

Сейчас стоимость проезда по ЗСД составляет 180 рублей (80 рублей — по всему южному участку, 100 рублей — по северному). Недавно запущенный центральный участок ЗСД – от Обводного канала до Приморского проспекта – пока остается бесплатным.

О том, что стоимость проезда по ЗСД повысится, заявлял директор МСС Алексей Бнатов еще в ноябре. В пресс-службе МСС «Фонтанке» подтвердили, что новую тарифную сетку введут в первом квартале нового года. «Тарифы еще в стадии определения. Конкретики нет. Тарифы будут приниматься после тщательного обсуждения», – добавляют официальные представители МСС.

От точных цифр пока воздерживаются и в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга, напоминая, что в соглашении о государственно-частном партнерстве заложен максимально допустимый уровень тарифа. Этот показатель чуть выше 130 рублей за проезд легкового автомобиля по одному участку ЗСД, следовательно, теоретически стоимость проезда по трем участкам может «подтянуться» до 390 рублей.

«Установленные тарифы ниже максимально допустимых. Несмотря на уведомительное право концессионера устанавливать тарифы, на практике мы видим ответственный подход к формированию тарифной политики, которая за прошедшие периоды всегда была и остается результатом совместных обсуждений», – говорит пресс-секретарь комитета по инвестициям Екатерина Тронина.

И в МСС, и в Смольном подчеркивают, что тарифы ЗСД привлекательны для водителей, а проект Санкт-Петербурга на федеральном уровне приводят в качестве «примера адекватного ценообразования».

По данным начальника управления по связям с общественностью МСС Андрея Цапу, за сутки по ЗСД проезжает около 230 тыс. машин. Более 50 процентов оплаты проходит с помощью транспондера, что заметно дешевле. С 4 декабря на ЗСД для пользователей транспондером введена система Flow+, тарификация при которой зависит не от зон, а от маршрута, что позволяет сэкономить примерно 15 процентов. При абонентской плате действует дополнительная скидка 10 процентов от базовых тарифов «Транспондер».

Строит трассу и отвечает за ее эксплуатацию консорциум ООО «Магистраль Северной столицы», который объединил «ВТБ Капитал», Газпромбанк и три иностранные строительные компании - итальянскую Astaldi и турецкие Ictas Insaat и Mega Yapi.

Подробнее о том, «Кто владеет ЗСД», читайте в материале «Фонтанки».

Катерина Кураева,

«Фонтанка.ру»