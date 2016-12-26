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26.12.2016 15:40

Суд отменил решение об отказе в возбуждении дела о личном банкротстве Олега Шигаева

 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции об отказе в возбуждении дела о личном банкротстве предпринимателя Олега Шигаева, следует из картотеки суда.

Ранее Балтийский банк потребовал признать своего экс-президента Олега Шигаева несостоятельным. До этого кредитная организация обращалась в суд о взыскании с предпринимателя 750 тыс. рублей «неосновательного обогащения».

Как сообщала «Фонтанка», в октябре суд признал заявление необоснованным.

Напомним, Олег Шигаев, находящийся сейчас в Швейцарии, был заочно арестован в июле 2015 года по подозрению в хищении средств. По версии следствия, по его команде выдавались кредиты подконтрольным ему компаниям на общую сумму свыше 3 млрд рублей.

Арбитраж Петербурга уже ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении другого экс-совладельца Балтийского банка – Андрея Исаева. Сама кредитная организация с 2014 года входит в банковскую группу Альфа-Банка.


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