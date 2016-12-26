Стадион остается у «Метростроя»

Одновременно с анонсированной сдачей нового стадиона на Крестовском в эксплуатацию Смольный заключил с «Метростроем» новый, почти миллиардный контракт на его достройку. Деньги вернутся в бюджет после судов с «Инжтрансстроем», говорят в Смольном. Пока же их сняли с социальной программы комитета по строительству.

Смольный продлил контракт с «Метростроем» на возведение стадиона на Крестовском острове до 31 марта — компания не успела сдать работы на 4,8 млрд рублей. А заодно — добавил еще миллиард на установку систем безопасности и контроля доступа. Общая смета стройки не изменилась — деньги вернет предыдущий подрядчик «Трансстрой» или Банк ВТБ, говорят в Смольном. По информации «Фонтанки», «Зенит» такому решению рад — клуб не готов принимать недостроенную арену.

Впрочем, в Смольном отмечают что речь скорее идёт о подготовке больших объемов исполнительной документации, чем о стройке как таковой. "Бумажная" работа из-за авральных сроков отстала от "реальной".

В августе этого года, спешно попрощавшись с «Трансстроем», Смольный заключил контракт на достройку стадиона с новым подрядчиком – «Метростроем». Тогда проект отставал от графика на год, рассказывал вице-губернатор Игорь Албин. Чтобы ускорить «стройку века», город пошел на беспрецедентное решение. Всего за 4 месяца он выплатил «Метрострою» 100%-ный аванс, несколькими траншами выдав всю сумму контракта — 5,3 млрд рублей.

Но средств не хватило — предыдущий подрядчик не вернул в казну города 3,6 млрд рублей авансов. «Дыру» закрыли, перекинув часть средств со школ, садиков и больниц. Их обещали дофинансировать позже, после того, как с «Трансстроя» или Банка ВТБ авансы будут взысканы через суд.

К концу декабря стало ясно — на доделку арены не хватает еще 950 млн рублей. И комитет по строительству 20 декабря заключил с «Метростроем» новый контракт. По нему к 31 марта 2017-го компания должна установить системы безопасности и контроля доступа.

В бюджете ни на 2016-й, ни на 2017-й год эти средства не заложены. Формально смета снова не увеличится, объясняют в Смольном. Деньги вернутся в казну после судов с «Трансстроем» – город требует от экс-генподрядчика оплатить дефекты строительства и их переделку. Фактически же это означает, что средства на стадион снова «позаимствовали» у строек социальных объектов.

Строительные работы должны были завершиться к 26 декабря. Смольный до конца дня ожидает, что Ростехнадзор выдаст заключение о соответствии стадиона проекту, необходимое для окончательного ввода в эксплуатацию.

Из-за незаконченной документации сам комитет по строительству пока не может принять все работы подрядчика. Согласно допсоглашению, подписанному 23 декабря, до конца года «Метрострой» сдаст работы только на полмиллиарда рублей. Работы на оставшуюся сумму – еще 4,8 млрд – будут завершены и приняты Смольным только в первом квартале 2017-го.

Стадион еще сложно назвать готовым к приему зрителей. К примеру, в ноябре «Ленэнерго» подключило арену к электросетям, но в помещениях от этого светлее не стало. «На стадионе нужно проложить 900 км кабеля. Это как от Петербурга до Рязани», – говорит один из строителей арены. Впрочем, в Смольном отмечают, что большая их часть уже уложена. Помимо электрических, есть и другие сети — Интернет, телевещание. На стадионе предусмотрено 127 инженерных систем.

Изначально все схемы прокладки сетей проектировались отдельно друг от друга. В итоге получилось, что они часто пересекаются, трассировка коммуникаций друг с другом не согласована. К тому же часто проектировщики ошибались в расчетах — с объемами необходимых кабелей, их приходилось докупать самим субподрядчикам, рассказывают близкие к стройке специалисты.

Помимо прокладки сетей, «Метрострою» еще придется отладить всю электронную начинку на стадионе. Поле пока выкатывается без воздушной подушки, которая должна облегчать вес конструкции. Кровля – раздвигается в полуручном режиме. По проекту, на ней должна работать специальная система стабилизации, не позволяющая створкам перекашиваться на сильном ветре или останавливаться из-за поломки одной детали.

С размахом 2000-х годов на арене запроектировали десятки сложнейших систем. Роботы-пожарные должны автоматически определять очаг возгорания в чаше стадиона и тушить его напором воды. Видеокамеры должны идентифицировать лица и показывать послужной список болельщиков. А управление освещением, кондиционерами, отоплением на 200 тысяч кв. м помещений должно вестись из единого центра. В идеале настроить все это за 3 месяца и должен «Метрострой». Выбора нет – уже в марте тестовые матчи, летом Кубок конфедераций.

Наконец, только к 25 января Смольный обещал разобраться с вибрацией выкатного поля. Под выдвигающейся платформой должны установить виброгасители и около тысячи домкратов. Такое решение, по мысли комитета, должно сделать основание поля устойчивее.

Продление контракта с «Метростроем» и «переброска» еще одного миллиарда с социальных объектов, возможно, вызвано позицией «Зенита». По информации «Фонтанки», клуб не готов принимать недостроенный стадион. Его позиция – если Смольный уверен, что закончил стройку, то пусть попробует сам сертифицировать стадион и провести там игру. Так что "Зенит-арена", созданная клубом эксплуатирующая организация, получит клуб только в апреле.

Заодно 3-месячная отсрочка позволит «Метрострою» разобраться с исполнительной документацией. Последние месяцы работы велись в аврале, «путаницы множество», говорят собеседники «Фонтанки». Теперь до конца марта «Метрострою» нужно расплатиться с субподрядчиками, принять у них документы и передать их городу.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»