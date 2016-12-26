Экс-глава Банка Англии выступил за выход из единого рынка ЕС

Экс-глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что Великобритания должна покинуть единый европейский рынок, поскольку он был «довольно неудачным», пишет издание Independent.

Выступая в программе BBC — Radio 4, Кинг, который возглавлял ЦБ страны в течение 10 лет, предупредил, что существуют реальные вопросы о том, следует ли оставаться в таможенном союзе, который может ограничивать возможности Великобритании для заключения новых торговых сделок.

«Я думаю, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, – это не «ложе из роз», но также это не конец света, и есть некоторые реальные плюсы, которые мы могли бы вынести из Brexit», — сказал он.

Также Кинг отметил, что судить об экономических последствиях Brexit слишком рано, так как результаты референдума пока более позитивны, чем предсказывали некоторые экономисты.