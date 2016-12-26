Источник: Спасатели подняли на поверхность тело командира Ту-154 Романа Волкова
Спасатели нашли и подняли на поверхность предположительно тело командира потерпевшего крушение Ту-154 Минобороны майора Романа Волкова. Об этом «Фонтанке» сообщил источник, близкий к штабу поисковой операции.
В ближайшее время останки будут доставлены в Москву для опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы.
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Справка:
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.