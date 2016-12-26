Источник: Спасатели подняли на поверхность тело командира Ту-154 Романа Волкова

Спасатели нашли и подняли на поверхность предположительно тело командира потерпевшего крушение Ту-154 Минобороны майора Романа Волкова. Об этом «Фонтанке» сообщил источник, близкий к штабу поисковой операции.

В ближайшее время останки будут доставлены в Москву для опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы.