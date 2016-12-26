Пулковская обсерватория согласовала строительство жилья у своей южной границы

Пулковская обсерватория 24 октября выдала согласование на строительство жилых домов на 5,8 га к югу от учреждения, говорится в документах, предоставленных Госстройнадзором депутату ЗакСа Петербурга Максиму Резнику. Квартал является частью масштабного проекта «Планетоград» по строительству более 2 млн кв. м жилья.

Проект «отвечает требованиям обеспечения экологических условий для действия высокочувствительной аппаратуры и соблюдения астроклимата», говорится в письме директора обсерватории Назара Ихсанова.

На основании этого письма Агентство по развитию территории «Созидание» 23 ноября получило разрешение на строительство трех пятиэтажных жилых корпусов общей площадью 88,5 тысячи квадратных метров и подземного гаража. Компания входит в холдинг Setl Group.

Застройщик уже вывел дома в продажу. Квартал застраивается в рамках возведения масштабного комплекса «Планетоград» площадью более 2 млн кв. м.

Напомним, что в начале 2016 года обсерватория отказывалась согласовывать проект. Тогда ученые объясняли: застройка приведет к засветке неба, что ухудшит условия наблюдения за небесными телами. Однако согласование пришлось выдать, пояснил «Фонтанке» Назар Ихсанов. По его словам, юридически ученый совет не отменил согласования, выданные предыдущим руководством обсерватории еще несколько лет назад. И обсерватория не смогла обоснованно отказать застройщику.