Красносельский район – лидер по числу необоснованных начислений коммунальных платежей

В Красносельском районе Петербурга за уходящий год выявлено 159 случаев необоснованного начисления платы за ЖКУ – больше, чем в каком-либо другом. Об этом сообщает сайт городской администрации.

В тройку лидеров вошли также Невский и Калининский районы (104 и 99 случаев соответственно). При этом количество обращений граждан в Государственную жилищную инспекцию не всегда коррелирует с числом выявленных нарушений. К примеру, в Приморском районе жители жаловались на нестыковки в квитанциях более 700 раз (в Красносельском районе – 693), однако подтверждения нашлись только по 48 эпизодам.

Лучше всего дела обстоят в Адмиралтейском, Центральном и Курортном районах – ГЖИ обнаружила там лишь 3,2 и 1 нарушение соответственно.

Всего инспекция рассмотрела более 6 тысяч жалоб и выявила 562 случая необоснованного начисления «коммуналки».