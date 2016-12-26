Минздрав в 2017 году будет лечить грипп лекарствами с недоказанной эффективностью

Минздрав разработал методические рекомендации для лечения и профилактики гриппа. Они должны вступить в силу 1 января. В этой методичке врачам всей страны рекомендовано лечить грипп, который становится причиной смерти сотен и тысяч россиян, лекарствами с недоказанной эффективностью.

В России начинают считать потери от гриппа

Уже на 49-й неделе (с 5 по 11 декабря) превышение недельных эпидпорогов заболеваемости гриппом и ОРВИ в России составило от 11,6% до 39,6% в 20 субъектах Федерации. На 48-й неделе зарегистрировано 14 935 случаев внебольничных пневмоний, что превышает уровень прошлого года на 38,7%. Умерли 87 человек. Пока в большинстве случаев причиной пневмонии становится микоплазма, в том числе в сочетании с респираторными вирусами негриппозной этиологии. Это официальные данные Министерства здравоохранения. По неофициальным – уровень заболеваемости пневмонией в Москве тоже стремительно растет – в сравнении с аналогичном периодом предыдущего года более чем на треть. Даже в Петербурге первой жертвой (грипп А) стал москвич – дальнобойщик.

После Нового года, как правило, вирусы гриппа начинают вытеснять другие ОРВИ, и тогда среди причин смертности от пневмонии неизбежно начинает превалировать грипп. Напомним, впервые за многолетнюю историю изучения гриппа в России врачи Петербурга проанализировали взаимосвязь гриппа и внебольничных пневмоний у взрослых в период высокого уровня заболеваемости в январе – феврале 2016 года. И выяснили, что 70% внебольничных пневмоний обусловлены гриппом, он же, чаще всего, и становится первопричиной смертельного исхода. Тогда, по официальной статистике, всего 4460 петербуржцам (из них 3360 – взрослые) поставили диагноз «пневмония», умерли 495 человек, из них – один ребенок. Еще у 102 петербуржцев «грипп» стал официальным посмертным диагнозом.

В сезон гриппа 2015-2016 годов в регионах зафиксировано разное превышение уровня смертности предыдущих лет. В Москве рост по сравнению с 2015 годом составил 45%, в Петербурге — 23%. В других регионах смертность от заболеваний органов дыхания выросла в 2–2,5 раза. Петербургские специалисты озвучили расчетные цифры реальных потерь от гриппа для всей страны, исходя из данных, полученных на основании выборки по Петербургу: если из 5 млн населения от гриппа умерли 452 человека (102 – с диагнозом «грипп» и 350 – «пневмония, обусловленная гриппом»), то во всей России потери составили 11-12 тысяч человек. Они отмечали, что, вероятно, это впервые названная реальная цифра потерь страны от гриппа, поскольку она соответствуют общемировой.

На этом фоне в методические рекомендации (документ есть в распоряжении «Доктора Питера») включаются препараты, только два из которых имеют доказанное прямое противовирусное действие (осельтамивир и занамивир), остальные – без доказанной эффективности.

Рекомендации врачам: не забудьте про «Арбидол»

Так, в разделе «Рекомендации по назначению противовирусных препаратов» «больным легкой или среднетяжелой формой гриппа рекомендуется назначение одного из химиопрепаратов: осельтамивир, занамивир, умифеновир («Арбидол»), имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты («Ингаверин»)». К счастью, пациентов с тяжелой формой болезни рекомендуется лечить только осельтамивиром и занамивиром, но не без «Арбидола» с «Ингавирином» – их рекомендуют назначать в комбинации с противовирусными лекарствами.

Умифеновир – это известный «Арбидол», имеющий уже множество аналогов, в инструкциях к применению которых – показания для использования при самых разных вирусных заболеваниях, причем у каждого – своих. Но то, что «Арбидол» неизменно присутствует в списке ЖНВЛП, не делает его препаратом с доказанной эффективностью. Он по-прежнему не признается врачами США и ЕС. «Википедия» дает ему такую характеристику: «российский противовирусный препарат, данные об эффективности которого недостаточны. Ранее назывался «Арбидол». Умифеновир (арбидол) включён правительством РФ в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с 2010 года, сперва как иммуностимулятор, затем переклассифицирован как противовирусный препарат».

А в «Обзоре лекарственных средств для лечения гриппа с позиции доказательной медицины» главного инфекциониста РФ профессора Ирины Шестаковой по поводу умифеновира сказано: «В российской базе клинических исследований обнаружено только 2 разрешения на проведение клинических исследований, одно из которых текущее, а одно является исследованием биоэквивалентности. Результаты исследований не приведены».

«Википедия» об имидазолилэтанамид пентандиовой кислоте: «Под торговой маркой «Дикарбимин» позиционировался производителем как лейкопоэтическое средство, под торговой маркой «Ингавирин», как противовирусный и противовоспалительный препарат для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. По данным представителей Формулярного комитета РАМН и Общества специалистов доказательной медицины (ОСДМ), эффективность препарата не доказана».

А в «Обзоре лекарственных средств для лечения гриппа…» профессора Шестаковой сказано: «препарат официально зарегистрирован как лекарственное средство только в РФ. Анализ рекомендаций позволяет сделать вывод о том, что препарат не рекомендован для лечения в РФ, зарубежным авторитетным источникам препарат совсем неизвестен».

В отдельном разделе методических рекомендаций – индукторы интерферонов, эффективность которых нигде и никем не доказана, а за рубежом эти доказательства никому и не нужны – там их не знают, и знать не хотят. Рекомендуются они «больным легкой или среднетяжелой формой гриппа»:

интерферон гамма («Ингарон»),

препараты интерферона альфа-2b («Гриппферон, «Виферон», «Генферон», «Кипферон»)

меглюмина акридонацетат («Циклоферон»)

тилорон («Амиксин», «Тилорон», «Лавомакс», «Тилоксин»)

«Кагоцел».

И эти же препараты – «Уменофир» («Арбидол») + названные иммуномодуляторы + лизаты бактерий, по мнению авторов методических рекомендаций, должны назначать врачи и для профилактики гриппа.

Рекомендации по лекарственной терапии пациентов с гриппом один в один повторяют документ, изданный в 2016 году НИИ гриппа «Грипп у взрослых: диагностика, лечение, способы и методы неспецифической профилактики». Но в авторах методических рекомендаций от Минздрава значатся не только ученые НИИ гриппа, но и авторитетные имена из научно-исследовательских учреждений разных регионов России.

Специалисты-практики в недоумении, они возмущаются: проект методических рекомендаций не только дискредитирует систему здравоохранения страны, но угрожает здоровью населения, которому предлагается лечение неэффективными лекарствами.

Читайте подробнее.