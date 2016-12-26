Водолазы обнаружили в Черном море фрагменты фюзеляжа Ту-154

Водолазы обнаружили в Черном море фрагменты фюзеляжа самолета Ту-154, по предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров в одной миле от берега, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

«Двадцать шестого декабря в 13.20 водолазы ЮРПСО МЧС России обнаружили в Черном море фрагменты фюзеляжа самолета, потерпевшего крушение накануне. По предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров на удалении в 1 милю от берега по направлению от взлетной полосы», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.