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26.12.2016 14:48

«Ростех» выставит на торги 0,9 га на Московском проспекте

Госкорпорация «Ростех» готовится к продаже комплекса Института токов высокой частоты им. Вологдина на Московском проспекте, 72, в Петербурге. Вместе со зданиями к покупателю перейдет право аренды 0,9 га, подходящих под застройку жильем.

К продаже готовятся 8 нежилых зданий общей площадью 4,5 тысячи кв. м. Это уже не используемые склады и производственные помещения института, который сейчас работает на площадке в Парголово. Стоимость лота пока не определена.

Участок разрешено использовать для размещения объектов науки. Однако по Правилам землепользования и застройки на нем можно возводить и жилые дома. При этом высота зданий может достигать 33 метров.

 


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