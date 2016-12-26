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26.12.2016 14:41
Авиаэксперт: Выводы будем делать, если расследование засекретят
Аэропорт в Адлере - один из самых надежных в стране. Что же касается возможных причин катастрофы ТУ-154, то, очевидно, что если ход расследования засекретят, версию теракта станут обсуждать еще активнее. Об этом в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] сообщил авиаэксперт "Фонтанки" Андрей Меньшенин.
Еще больше экспертных оценок произошедшего и мнений о причинах трагедии – в материале Ивана Баранова и Андрея Меньшенина "Перегруз и атака – версии крушения Ту-154".
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