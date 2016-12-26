Авиаэксперт: Выводы будем делать, если расследование засекретят

26.12.2016 14:41

Аэропорт в Адлере - один из самых надежных в стране. Что же касается возможных причин катастрофы ТУ-154, то, очевидно, что если ход расследования засекретят, версию теракта станут обсуждать еще активнее. Об этом в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] сообщил авиаэксперт "Фонтанки" Андрей Меньшенин.