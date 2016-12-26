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26.12.2016 14:44

Арьен Роббен может перейти в «Зенит»

«Зенит» вступил в борьбу за 32-летнего нападающего сборной Голландии и мюнхенской «Баварии» Арьена Роббена. Как считает Calciomercato, победитель Лиги чемпионов сезона 2012/13 отлично бы вписался в состав «Зенита», особенно с учетом возможного отъезда Витселя.

«Бавария» может расстаться с Роббеном за 10 миллионов евро. Отмечается, что также игроком интересуется «Монако».

Ранее сообщалось, что Витсель может остаться в "Зените" до окончания контракта, срок которого истекает летом 2017. К нему проявляют интерес «Ювентус», «Барселона», а также китайский клуб «Шанхай Теллэйс», за который уже выступает бывший нападающий петербургской команды Халк.


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