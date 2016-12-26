Приступ ревности довел петербуржца до тюремных нар и штрафа в 800 тысяч рублей

Петроградский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор двум подельникам. За совместный разбой одного из осужденных приговорили к двум годам в колонии строгого режима, а другому прибавили еще 2 года за избиение знакомого на почве ревности.

О результатах судебного заседания 26 декабря сообщает горпрокуратура. На скамье подсудимых оказались Руслан Николаенко и Дмитрий Митраков. Оба они уже привлекались к ответственности за подобные преступления.

Как стало известно «Фонтанке», преступники попались в руки правосудия после попытки карманной кражи на одной из станций петербургской подземки в ноябре 2016 года. После выяснения личностей злоумышленников всплыл целый букет других совершенных ими преступлений, по совокупности которых они в итоге и получили реальные сроки.

Так, Митракова осудили по 111 статье УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью. По информации «Фонтанки», 22 марта 2016 года осужденный и его спутница отдыхали в одном из петербургских кафе. К ним также присоединился знакомый Митракова. Спустя некоторое время осужденному показалось, что в такой компании он может стать третьим лишним, и чтобы подобный вариант развития событий не стал возможным, ревнивец выволок знакомого на улицу и жестоко избил.

Митраков и Николаенко также вменялся эпизод, произошедший в том же месяце. Как было установлено в суде, 13 марта преступники отобрали у мужчины телефон за 48 тысяч рублей, угрожая владельцу смартфона заостренным предметом. Как стало известно «Фонтанке», потерпевший был водителем такси, в котором ехали Николаенко и Митраков.

За этот эпизод и предыдущие непогашенные и не снятые судимости Николаенко получил два года в колонии строгого режима. Митраков по совокупности преступлений, согласно решению суда, отправится в колонию строгого режима на 4 года. Кроме того, он должен избитому сопернику 800 тысяч рублей и еще 100 тысяч – страховой компании, которая лечила потерпевшего.