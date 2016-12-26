Сотрудников Росалкогольрегулирования заперли на складе с контрафактным алкоголем в Петербурге

На петербургском складе, где с пятницы, 23 декабря, работают сотрудники Росалгольрегулирования (РАР) и Росспиртпрома, выключили свет, а выезд перегородили фурой.

Как стало известно «Фонтанке», представители РАР столкнулись с противодействием работников завода ЗАО «КВК» на Софийской улице, 93. Туда в пятницу, 23 декабря, в рамках масштабного рейда приехали представители РАР совместно с ФСБ и УЭБ и ПК полицейского главка. Силовики и чиновники нашли по данному адресу фабрику сомнительного шампанского. В тот же день на место прибыли и работники Росспиртпрома. Они в рамках договора должны были вывезти на склад временного хранения весь контрафакт.

По данным «Фонтанки», в ночь на 25 декабря на складе, где разливали паленое шампанское Bosko, выключили свет. Сотрудники завода потребовали от РАР заплатить за электроэнергию и ссылались на распоряжение некоего директора Орлова. А утром 26 декабря у пункта охраны появилась фура, которая в настоящий момент препятствует въезду на территорию трех грузовиков Росспиртпрома.

Параллельно с этим грузчикам, которые выносят из цеха спиртное, начали поступать угрозы вплоть до физической расправы с требованием прекратить проводимые ими работы.

Как разрешить эту ситуацию, сейчас решают на совещании с участием сотрудников центрального аппарата ФСБ и экономической полиции Петербурга.