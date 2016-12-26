Горячая вода залила улицу Ленина в Колпино

Возле дома №39 по улице Ленина в Колпино прорвало трубу с горячей водой. На месте аварии работают сотрудники ГУП «ТЭК».

О коммунальной аварии 26 декабря сообщают очевидцы. По их словам, на улице Ленина из трубы «шпарит кипятком». Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК», прорыв произошел на трубе 300 мм.

Сообщение об аварии поступило диспетчерам в 13:55, дефект обещают ликвидировать в течение 13 часов. На это время 8 жилых домов будут переведены на резервную схему отопления.