В цеху на Октябрьской набережной нашли 10 тысяч литров паленых водки и коньяка

В Северной столице накрыли очередной подпольный цех по производству контрафактного алкоголя: арестовано больше десяти тысяч литров. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники экономической полиции Красногвардейского УМВД совместно с коллегами из Невского района обнаружили фабрику по производству и хранению алкоголя 23 декабря, информирует петербургский главк.

Как стало известно «Фонтанке», в дом №50 по Октябрьской набережной правоохранители пришли в рамках работы по материалу о продаже контрафактного алкоголя с поддельными акцизными марками.

Фабрика на Октябрьской, как выяснила «Фонтанка», производила спиртосодержащую жидкость — основу крепкого алкоголя. Чтобы появиться на прилавках под видом коньяка и водки, разлитой по 5-6-литровым пластиковым бутылкам, основе не хватало совсем немного: порошкообразных примесей, дающих нужный цвет.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что в ходе обыска сотрудники полиции изъяли больше двух тысяч пластиковых бутылок — это свыше десяти тысяч литров паленого алкоголя. Естественно, никаких товарно-сопроводительных документов на продукцию не было.

Полиция изъяла все нелегальное спиртное, а также оборудование, с помощью которого подпольная фабрика на Октябрьской производила алкоголь. Все это отправили на экспертизу в ГУ МВД России. Подпольных «виноделов» разыскивают. Некачественное спиртное не попадет на новогодний стол горожан.