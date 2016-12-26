РФ и Казахстан подписали концепцию сотрудничества на Байконуре

Россия и Казахстан подписали концепцию дальнейшего сотрудничества на комплексе Байконур, а также внесли изменения в соглашение между странами о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года.

Документы были подписаны в Петербурге по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает РИА Новости.

Концепцию дальнейшего сотрудничества с российской стороны подписал вице-премьер Дмитрий Рогозин, со стороны Казахстана — первый вице-премьер республики Аскар Мамин. Свои подписи под протоколом о внесении изменений в соглашение поставили гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.