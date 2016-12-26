Правительство России сохранит действующую систему гособоронзаказа

Действующая система гособоронзаказа сохранится и в дальнейшем, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства, анонсируя проект гособоронзаказа на 2017 год и плановый период 2017–2019 годов.

В российскую систему вооруженных сил и восстановление военного потенциала были вложены значительные ресурсы, отметил Медведев.

«Сегодня можно говорить с уверенностью о хороших результатах этой работы, самый наглядный пример – это действия наших вооруженных сил в Сирии и итоги различных учений, которые проводились в этом году», — подчеркнул Медведев.

«Мы видим, что и оборонно-промышленный комплекс способен создавать и поставлять в нужных объемах новые виды вооружений. Такая система гособоронзаказа сохранится и в дальнейшем», — заключил премьер.