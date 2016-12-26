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26.12.2016 13:58

Сбербанк продолжает акцию «Оплатите две квитанции за свет или ЖКХ и выиграйте приз!»

Сбербанк продолжает акцию «Оплатите две квитанции за свет или ЖКХ и выиграйте приз!»
ПАО «Сбербанк России»

Северо-Западный банк Сбербанка и ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» в период с 1 ноября по 31 января проводят акцию «Оплатите две квитанции за свет или ЖКХ и выиграйте приз!», по условиям которой клиент, оплативший не менее двух квитанций за ЖКХ или электроэнергию посредством карты Сбербанка, получит возможность выиграть 3 000 рублей.

ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» – один из крупнейших Расчетных центров на территории Санкт-Петербурга, который одним из первых осуществил переход на прием платежей по двумерному штрих-коду и по каналу «Автоплатеж», что позволило клиентам Сбербанка проще и удобнее оплачивать платежи за коммунальные услуги.

Плодотворное сотрудничество Сбербанка и ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» благоприятно повлияло на качество сервиса: количество платежей в адрес ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" в текущем году увеличилось на 10%.

Только за два месяца в Санкт-Петербурге клиентами банка было совершено свыше миллиона платежей в адрес ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство».

Подробнее об акции «Оплатите две квитанции за свет или ЖКХ и выиграйте приз!» – на сайте sberbank.ru.

Справка о компании  ПАО «Сбербанк России»  


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