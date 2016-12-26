В Вашингтоне полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину
Полицейский в столице США Вашингтоне застрелил вооруженного ножом мужчину после его отказа бросить оружие, сообщает местный телеканал WUSA9 со ссылкой на полицию.
Полицейские приехали на вызов по поводу семейного конфликта в один из районов города, где обнаружили 29-летнего Геральда Холла, вооруженного ножом.
После его отказа положить оружие, один из полицейских открыл по нему огонь, сообщает РИА Новости.
Мужчина был доставлен в больницу, где позднее скончался от полученных ранений.