ФСБ не нашла признаков теракта в авиакатастрофе Ту-154

Признаки теракта или диверсии на борту упавшего Ту-154 в настоящее время не обнаружены, сообщает ФСБ РФ.

«Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что было обнаружено место падения воздушного судна на расстоянии 1,5 км в акватории Черного моря на траверзе Хосты. К месту обнаружения незамедлительно были направлены катера МЧС России «Алеот» и ПС ФСБ России «Жемчуг», вертолет МЧС России, водолазный катер Морской аварийно-спасательной службы Росморречфлота «Водолаз-32» с водолазами на борту, иные силы и средства поисково-спасательных служб.

Военно-следственный отдел СК России по Сочинскому гарнизону по факту крушения самолета возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» УК России. По поручению председателя СК России расследование уголовного дела поручено центральному аппарату следственного органа.

Отмечается, что в настоящее время поисково-спасательные работы и оперативно-следственные действия продолжаются.

«К 11.00 мск 26 декабря 2016 г. в поисковой операции задействованы 43 морских судна с необходимым оборудованием, 182 водолаза и 3500 человек для обследования береговой линии, а также глубоководные аппараты», — говорится в сообщении.

Сообщается, что основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.