В Синагоге встретили Хануку под грустные песни Billies Band

В Большой хоральной синагоге отметили праздник света — хануку — традиционным зажиганием свечей и выступлением петербургской джаз-группы Billies Band. Концерт начался с минуты молчания в память о погибших при крушении самолета Минобороны в Краснодарском крае.

Из-за траура в синагоге сократили праздничные мероприятия — ранее запланированный в честь хануки фейерверк был отменен.

Напомним, что утром 25 декабря самолёт Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Краснодарском крае. На борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа, начальник управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков со своей помощницей Оксаной Бадрутдиновой, перевозившая в Сирию медикаменты доктор Лиза Глинка, девять журналистов и 64 артиста Ансамбля им. Александрова. Все они погибли.