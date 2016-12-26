В Алеппо найдены захоронения десятков подвергшихся пыткам сирийцев

В Алеппо обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Обнаружены масштабные захоронения многих десятков, подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало», — сказал он.

Конашенков подчеркнул, что все факты тщательно документируются как тяжелейшие военные преступления террористов и будут преданы максимальной огласке, «чтобы европейские покровители так называемых «оппозиционеров» в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные и осознавали свою ответственность за их зверства», сообщает РИА Новости.

«Единственных, кого пока не удаётся найти в восточном Алеппо — это так называемых «волонтеров-спасателей» из «Белых касок», торжественно принимавшихся в лучших домах Парижа и Лондона и едва не представленных на нобелевскую премию мира», — заключил он.