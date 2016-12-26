В Кремле отказались отдавать приоритет какой-либо версии авиакатастрофы в Сочи

На настоящий момент ни одна из версий о причинах катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России не является приоритетной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает ТАСС.

«Пока не получает развития ни одна из версий», — отметил Песков. Он подчеркнул, что рассматриваются все возможные сценарии произошедшего, но еще «рано о чем-то утвердительно говорить».

«Версия о теракте — далеко не в первых рядах», — заверил пресс-секретарь президента.