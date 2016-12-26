Смольный отремонтирует для налоговиков корпус Кондратьевского жилмассива

Комитет по строительству Петербурга объявил конкурс на проект капремонта 7-го корпуса на Кондратьевском проспекте, 40. В бывший жилой дом – памятник конструктивизма – заедет инспекция налоговой службы №18 Калининского района.



В пятиэтажном здании 1930 года постройки проведут перепланировку. Вместо квартир появятся кабинеты, приемная, столовая на 100 человек и актовый зал. При этом габариты постройки останутся неизменными. Сейчас площадь здания – 5,5 тысячи кв. м. В том же квартале, рядом с корпусом №5, для сотрудников налоговой создадут открытую парковку.



Проект ремонта дома должен быть готов к концу 2018 года. Его стоимость составит 67 млн рублей.

Пока что 18-я налоговая работает по двум адресам. На Арсенальной набережной, 13, она принимает компании, а в Нейшлотском переулке, 23, – физических лиц и индивидуальных предпринимателей.



Кондратьевский жилмассив был построен в 1928-1931 гг. для рабочих Выборгской стороны. Конструктивисты впервые начали планировать жилую застройку кварталами, учитывая все нужды советского человека. К услугам жителей были: прачечная, библиотека, ясли, детский сад, клуб, универмаг. Правда, в соответствии с идеологией равенства и внедрением нового быта, пролетариат лишили просторных кухонь – рабочие должны были питаться в столовых. Мыться приходилось в банях – ванны в домах тоже не запроектировали. В том числе из-за дефицита сантехники. В 2014-м весь квартал признали памятником.