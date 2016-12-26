Социологи: Жители России назвали кризис главным событием года

Большая часть жителей России (25%) назвала главным событием 2016 года в стране кризис, следует из результатов опроса исследовательского холдинга «Ромир».

На втором месте по значимости допинговый скандал. Это событие больше всего запомнилось 21% населения страны.

Также среди значимых для России событий в 2016 году 20% респондентов назвали военную операцию в Сирии, 17% упомянули рост цен и инфляцию, 4% — восстановление отношений с Турцией, 2% — выборы в Госдуму.

Наиболее значимым событием в мире в 2016 году жители России назвали президентские выборы в США (36%). Для 30% это борьба с ИГ (деятельность организации запрещена в России. — Прим. ред.), а также для 10% — Олимпийские игры в Рио.