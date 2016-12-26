«Группа ЛСР» досрочно ввела в эксплуатацию дом в ЖК «София»

В декабре «Группа ЛСР» с опережением сроков ввела в эксплуатацию дом в проекте комфорт-класса «София» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, куда уже в следующем году смогут заселиться новоселы.

Это не первый объект, введенный «Группой ЛСР» досрочно. Так, на несколько месяцев раньше запланированного срока крупнейший застройщик Северной столицы сдал в эксплуатацию сразу нескольких домов в проекте «Новая Охта». На этот раз компания досрочно сдала 24 этажный дом в жилом комплексе «София», что не может не радовать будущих новоселов. На сегодняшний день все из 356 квартир в этом доме проданы, но есть возможность рассмотреть для покупки квартиры с разнообразными планировками в других домах. Все квартиры передаются владельцам с полной чистовой отделкой из высококачественных материалов.

Также в «Софии» в плановом режиме введены в эксплуатацию еще два дома на 240 и 378 квартир.

Жилой комплекс «София» – это один из самых привлекательных проектов комфорт-класса от «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге. Здесь разместятся яркие разновысотные дома с благоустроенной территорией, прогулочные зоны, детские и спортивные площадки. Здания возводятся из железобетонных изделий, произведенных на новейшем немецком оборудовании. Новый жилой комплекс отличает хорошая транспортная доступность: совсем рядом – метро «Международная», а также важные городские магистрали. Планируется открытие станции «Проспект Славы» в шаговой доступности от комплекса. На внутренней территории будут устроены пешеходные променады, зеленые зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Комплекс окружен парками с красивыми искусственными прудами, что особенно понравится покупателям с детьми, которым важно наличие мест для комфортных прогулок.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»