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26.12.2016 13:15

«Группа ЛСР» досрочно ввела в эксплуатацию дом в ЖК «София»

«Группа ЛСР» досрочно ввела в эксплуатацию дом в ЖК «София»
ПАО «Группа ЛСР»

В декабре «Группа ЛСР» с опережением сроков ввела в эксплуатацию дом в проекте комфорт-класса «София» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, куда уже в следующем году смогут заселиться новоселы.

Это не первый объект, введенный «Группой ЛСР» досрочно. Так, на несколько месяцев раньше запланированного срока крупнейший застройщик Северной столицы сдал в эксплуатацию сразу нескольких домов в проекте «Новая Охта». На этот раз компания досрочно  сдала 24 этажный дом в жилом комплексе «София», что не может не радовать будущих новоселов. На сегодняшний день все из 356 квартир в этом доме проданы, но есть возможность рассмотреть для покупки квартиры с разнообразными планировками в других домах. Все квартиры передаются владельцам с полной чистовой отделкой из высококачественных материалов.

Также в «Софии» в плановом режиме введены в эксплуатацию еще два дома на 240 и 378 квартир.

Жилой комплекс «София» – это один из самых привлекательных проектов комфорт-класса от «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге. Здесь разместятся яркие разновысотные дома с благоустроенной территорией, прогулочные зоны, детские и спортивные площадки. Здания возводятся из железобетонных изделий, произведенных на новейшем немецком оборудовании. Новый жилой комплекс отличает хорошая транспортная доступность: совсем рядом – метро «Международная», а также важные городские магистрали. Планируется открытие станции «Проспект Славы» в шаговой доступности от  комплекса. На внутренней территории будут устроены пешеходные променады, зеленые зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Комплекс окружен парками с красивыми искусственными прудами, что особенно понравится покупателям с детьми, которым важно наличие мест для комфортных прогулок.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 


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ПАО «Группа ЛСР»
26.12.2016 13:15
«Группа ЛСР» досрочно ввела в эксплуатацию дом в ЖК «София»
В декабре «Группа ЛСР» с опережением сроков ввела в эксплуатацию дом в проекте комфорт-класса «София» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, куда уже в следующем году смогут заселиться новоселы.
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23.12.2016 20:00
Setl City сдала два детских сада и два жилых дома в ЖК «GREENЛандия»
Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 10 и 11 микрорайона «GREENЛандия», который компания строит недалеко от станции метро «Девяткино», в зоне Мурино Ленинградской области
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