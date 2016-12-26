Песков: Причины отсутствия Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ должны назвать в Минске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о причинах отсутствия президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ в Петербурге должна говорить белорусская сторона.

«Я не думаю, что слово «манкирует» здесь уместно. Действительно, наши белорусские коллеги сообщили о том, что президент Лукашенко не сможет принять участие в сегодняшних саммитах. Я думаю, что нам некорректно было бы говорить о причинах, все-таки это должна делать пресс-служба президента Белоруссии», — сказал Песков журналистам, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что Белоруссия была, есть и продолжает оставаться нашим ближайшим союзником, у нас Союзное государство. Это один из очень важных наших партнеров во всех международных делах, в торгово-экономическом сотрудничестве. Мы очень ценим тот факт, что народ Белоруссии сегодня скорбит вместе с россиянами. Это очень важно и это лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего союза», — добавил он.

Напомним, что саммиты этих организаций пройдут сегодня в Петербурге. В Северной столице уже находятся президенты России и Казахстана.