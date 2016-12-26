С резиденции нового президента Молдавии сняли флаг Евросоюза

Со здания резиденции нового президента Молдавии Игоря Додона сняли флаг Европейского союза. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Молдове».

При этом не сообщается, был ли снят флаг по распоряжению нового главы государства или по другим причинам.

23 декабря прошла церемония инаугурации нового главы государства. Десятью днями ранее Конституционный суд республики признал Додона президентом страны.

Додон подтвердил, что, как и обещал в ходе предвыборной кампании, первый визит в качестве главы государства нанесет в Москву. Он также неоднократно критиковал курс правительства Молдавии на тесную интеграцию с ЕС.