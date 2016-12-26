В Москве эвакуируют Казанский и Ярославский вокзалы

Пассажиров эвакуируют с Казанского и Ярославского вокзалов Москвы, на Ленинградском вокзале планируется обследование кинологами без эвакуации.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

«В данный момент для проведения обследования кинологами эвакуируются пассажиры с Казанского и Ярославского вокзалов Москвы, они закрыты на вход. На Ленинградском вокзале планируется обследование кинологов без эвакуации», – сказала собеседница агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил агентству, что специалисты проверяют информацию об угрозе взрыва на Казанском и Ярославском вокзалах в столице из-за поступившего анонимного звонка о бомбе.