Директор департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков был журналистом, чиновником, управленцем — но всегда умел находить точки соприкосновения с «Фонтанкой» еще тогда, когда был только АЖУР.

Понедельник, 26 декабря, объявлен днем национального траура. Отменены мероприятия развлекательного характера, телеканалам рекомендовано пересмотреть сетку вещания.

Фотогалерея «Фонтанки» – об Антоне Губанкове. Таким он был. Таким будем помнить.

25 декабря самолет Минобороны Ту-154 направлялся в Сирию, но потерпел крушение над Черным морем. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля песни и пляски им. Александрова, девять представителей федеральных телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Миссия военного борта заявлялась сугубо гуманитарной — артисты должны были выступить на предновогоднем концерте для военнослужащих, а Доктор Лиза везла медикаменты для сирийского госпиталя.

На месте трагедии продолжается операция по поиску погибших и обломков самолета. По данным Минобороны на 12.00 понедельника, извлечены 11 тел и 154 фрагмента. Опознание будет проводиться в Москве.