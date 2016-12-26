В Петербурге 20 тонн венгерских семечек перемололи в муку

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора забраковали 20 тонн семян подсолнечника из Венгрии.

Сертифицированные семечки приехали в Северную столицу вперемешку с опасным карантинным сорняком.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 20 тонн семян подсолнечника прибыли в Петербург из Венгрии в этом декабре. За их качество ручались в национальной организации по карантину и защите растений Республики Венгрия. Однако венгерский груз заявленную в фитосанитарном сертификате «чистоту» не подтвердил, – информирует ведомство в понедельник, 26 декабря. Инспектор управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти при досмотре обнаружил в семечках семена карантинного сорного растения – амброзии полыннолистной.

Наличие карантинного объекта подтвердили в Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории. Чтобы опасный сорняк не распространился по территории РФ, «грязную» партию отправили на промышленную переработку — 20 тонн семечек раздробили на ножевых мельницах.