Шойгу распорядился ускорить выплаты погибшим в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи

По поручению министра обороны России создана специальная группа для максимального ускорения оформления родственниками погибших полного пакета документов и получения денежной компенсации и страховых выплат. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что в состав данной группы входят "опытные юристы, финансисты, специалисты Главного управления кадров ведомства, представители страховой компании и нотариус".

Родственникам каждого военнослужащего и гражданских служащих Минобороны будет выплачена компенсация в размере 5,8 млн рублей, напомнил Конашенков.