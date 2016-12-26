Шойгу распорядился ускорить выплаты погибшим в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
По поручению министра обороны России создана специальная группа для максимального ускорения оформления родственниками погибших полного пакета документов и получения денежной компенсации и страховых выплат. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Он добавил, что в состав данной группы входят "опытные юристы, финансисты, специалисты Главного управления кадров ведомства, представители страховой компании и нотариус".
Родственникам каждого военнослужащего и гражданских служащих Минобороны будет выплачена компенсация в размере 5,8 млн рублей, напомнил Конашенков.
Справка:
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.