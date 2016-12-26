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Бизнес
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26.12.2016 12:22

Роспотребнадзор ограничил продажу спиртосодержащей продукции

Ограничение продажи спиртосодержащей непищевой продукции вступило в силу.

Постановление «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» было издано главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 декабря по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

В соответствии с постановлением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей), сообщает Роспотребнадзор.

Оно уже зарегистрировано Минюстом России и вступило силу со дня его официального опубликования, текст постановления опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru. 

Руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой в адрес управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации направлено письмо о контроле за реализацией постановления.


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