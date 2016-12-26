Московскому военно-музыкальному училищу присвоят имя Валерия Халилова
Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил присвоить Московскому военно-музыкальному училищу имя худрука Ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе Ту-154 в районе Сочи, сообщает Минобороны.
«Министром обороны принято решение о присвоении Московскому военно-музыкальному училищу имени погибшего в авиакатастрофе художественного руководителя Ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова», — говорится в релизе, который цитирует РИА Новости.
Справка:
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.