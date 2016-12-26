Московскому военно-музыкальному училищу присвоят имя Валерия Халилова

Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил присвоить Московскому военно-музыкальному училищу имя худрука Ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе Ту-154 в районе Сочи, сообщает Минобороны.

«Министром обороны принято решение о присвоении Московскому военно-музыкальному училищу имени погибшего в авиакатастрофе художественного руководителя Ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова», — говорится в релизе, который цитирует РИА Новости.