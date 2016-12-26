Президент Армении вылетел в Петербург

Президент Армении Серж Саргсян отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщила пресс-служба главы армянского государства.

«Саргсян примет участие в заседаниях сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и Высшего Евразийского экономического совета, которые состоятся в Санкт-Петербурге», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Напомним, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев прилетели в Северную столицу ещё вчера и посетили завод и научно-исследовательский центр российской биотехнологической компании BIOCAD в Особой экономической зоне «Нойдорф».

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.