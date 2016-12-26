Индия испытала межконтинентальную баллистическую ракету

В Индии прошли очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V, способной нести ядерную боеголовку весом около 1 тонны, сообщает Times of India.

Это уже четвертые испытания ракеты Agni-V, дальность запуска которой составляет более 5 тыс. километров, ее длина — 17 метров, а вес — 50 тонн. Предыдущие испытания состоялись в 2012-м, 2013-м и в начале 2015 года.

«Тестовые показатели ракеты, которая была запущена с расчетом на полную дальность, сейчас изучаются. Потребуется время, чтобы определить, является ли тест успешным или нет», — приводит Times of India слова официального представителя.

Если Agni-V пройдет испытания, Индия станет шестой страной, на вооружении которой будут находиться межконтинентальные баллистические ракеты, наравне с Россией, США, Китаем, Францией и Великобританией, пишет издание.