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26.12.2016 11:50

"Автомайдан" в Киеве требует отставки Авакова

Акция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова прошла возле здания ведомства.

В акции приняло участие около двух десятков активистов объединения «Автомайдан», передает РИА Новости. По их мнению, Аваков причастен к нелегальному игорному бизнесу по всей территории Украины. В связи с этим активисты требуют его отставки.

Возле здания министерства митингующие соорудили импровизированное казино, где сыграли на символические доллары. В это «игре» принимали участие люди в масках с изображением лиц Авакова, его сына и представителей министерства внутренних дел. Также активисты приклеили надпись «Казино внутренних дел» на название ведомства.

Акция прошла без каких-либо происшествий.


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