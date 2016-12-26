Продажи новых машин в Петербурге в ноябре выросли

Автомобильные дилеры Северной столицы в ноябре реализовали 11 087 новых машин, что на 4% выше показателя ноября 2015 года.

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», это лучший показатель по объему продаж в этом году. За последние два года больше автомобилей по итогам одного месяца было продано только в сентябре и декабре прошлого года.

В январе-ноябре 2016 года в Петербурге было продано 107 802 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Несмотря на удачный ноябрь, в декабре рынок может незначительно сократиться, но в целом это не окажет существенного влияния на итоги года – падение составит 4-5%», – считает генеральный директор«Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

По его словам, на отрицательную динамику этого года повлияли неудачные результаты KIA и Nissan, а также прошлогодние объемы ушедших с рынка Chevrolet, Opel, Daewoo и SsangYong.