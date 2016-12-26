Конституционный суд готов повысить выплаты за ДТП

Конституционный суд готов пересмотреть практику, когда из страховых выплат за ДТП вычитается стоимость износа повреждённых деталей. Это приводит к демпингу и не даёт качественно отремонтировать авто, утверждают заявители. Их обращение КС принял к рассмотрению, что подтвердил на своём сайте 22 декабря.

Жалобу подали четыре жителя Краснодарского края – Андрей Аринушенко, Галина Береснева, Валерий Реутов и Олег Середа. Их железные кони получили повреждения из-за аварий в 2014-2016 годах. Но полностью компенсировать ущерб не удалось. Страховщики и виновники аварий возвращали только стоимость повреждённых деталей с учётом их износа. Чтобы официально отремонтироваться новыми деталями, Аринушенко, Бересневой, Реутову и Середе пришлось бы доплачивать из собственного кармана.

Страховые компании руководствовались тремя статьями Гражданского кодекса (1064, 1072, 1079), «Единой методикой определения расходов на восстановительный ремонт», а также обзором практики Верховного суда: 23 декабря 2015 года он подтвердил эту методику.

Заявители считают данные документы неконституционными. «Замена должна производиться только на новые детали, поскольку приобретение деталей с износом, то есть бывших в употреблении, невозможна на российском рынке. Даже если предположить, что такие детали можно найти на разборках, никогда в жизни пострадавший не сможет найти автомобиль с точно таким же износом, как у его автомобиля, не сможет найти все необходимые к замене детали», – отмечают Аринушенко, Береснева, Реутов и Середа.

Они также подчёркивают, что позиция Верховного суда несколько раз менялась, и только в конце 2015 года перестала учитывать интересы пострадавших в авариях. «О каком восстановлении нарушенного права идёт речь, если гражданину РФ, который ничего не нарушал, приходится платить из своего кармана за восстановление транспортного средства», – отмечают жители Краснодарского края.

Согласится ли Конституционный суд с их доводами, станет ясно в 2017 году. Тогда он проведёт заседание по делу и вынесет решение. То, что КС принял жалобу к рассмотрению, говорит о шансах Аринушенко, Бересневой, Реутова и Середы на успех.