Глава СБУ: Я не могу запретить Савченко встречаться главами ДНР и ЛНР

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о своём негативном отношении к встрече депутата Верховной рады Надежды Савченко с лидерами ЛНР и ДНР.

Такую позицию он высказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я не могу запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было. Но если вы хотите услышать мою оценку относительно этой встречи – то она будет отрицательной. Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ (бывший) встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается", – сказал Грицак.

Он добавил, что после этого говорил с Савченко и она рассказала ему обо всех обстоятельствах этой встречи.

Также глава СБУ напомнил, что после встречи Савченко с лидерами самопровозглашенных республик её пригласили в ведомство и она дала показания в уголовном производстве, которое ведется по факту деятельности указанных террористических организаций.

Напомним, что некоторое время назад Савченко в Минске тайно встретилась с Захарченко и Плотницким. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров. Как ранее отмечала нардеп, она на переговорах никаких обещаний боевикам не давала. Однако 14 декабря в эфире одного из телеканалов она заявила о договоренности обмена пленными в расчете 1 к 4. По данным СБУ, на встрече депутата Надежды Савченко и глав ДНР и ЛНР также обсуждалось снятие санкций с регионов и амнистия.