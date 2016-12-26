ДНР: Украинские силовики обстреляли из минометов окрестности Дебальцево

Украинская армия накануне вечером дважды открывала огонь по окрестностям Дебальцево из минометов.

Об этом ДАН сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«Накануне вечером, около 20:30 и 23:00 украинская сторона открывала огонь по окрестностям Дебальцево из минометов калибра 120 мм», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, огонь велся с позиций ВСУ в районе села Луганское.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее сообщалось, что ночью украинские силовики обстреляли село Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР.