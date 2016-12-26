Метро «Автово» закрыли на вход и выход
Станцию метро «Автово» красной линии закрыли на вход и выход, сообщают читатели «Фонтанки».
В справочной подземки подтвердили, что станцию действительно закрыли – с 10.45.
Причина пока неизвестна.
Станцию метро «Автово» красной линии закрыли на вход и выход, сообщают читатели «Фонтанки».
В справочной подземки подтвердили, что станцию действительно закрыли – с 10.45.
Причина пока неизвестна.
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